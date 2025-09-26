Convenio:"La Muni Vive Jujuy Básquet"

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Federación de Básquet de la Provincia, representada por su presidente, Gustavo Lamas, rubricaron un convenio de colaboración que dará inicio al programa "La Muni Vive Jujuy Básquet", una propuesta destinada a que niños, niñas y adolescentes de categorías infantiles vivan una experiencia deportiva única, semejante a la de un jugador profesional, visitando las instalaciones del Estadio Federación de Básquet. El acuerdo establece, además, bases de trabajo conjunto para la planificación, organización y ejecución de actividades que tendrán como ejes la formación deportiva, la inclusión social y la promoción de la salud integral.

El intendente Raúl "Chuli" Jorge expresó que "como usamos el natatorio Guillermo Poma en las colonias de vacaciones, ahora tendremos la posibilidad de tener la Federación abierta para los niños, niñas y jóvenes, en esta catedral del básquet que ha quedado remodelada y fantásticamente ejecutada para el más alto nivel, con la infraestructura necesaria para tener un gran lugar para hacer practicar este deporte".

Asimismo, adelantó una iniciativa vinculada al básquet 3×3. "Se está consolidando un próximo campeonato en la fórmula de 3×3, que es una nueva modalidad del básquet, más ágil y rápido, que también ya ha tenido su presentación oficial aquí en Jujuy. Estamos planificando realizarlo en la punta del parque, en el Centro Deportivo Hugo Cid Conde, un campeonato que vamos a abrir y organizar con la Federación de Básquet con edades que van desde los 17 años en adelante, y que va a permitir la presentación de diversos equipos para generar dinamismo y difusión nuevamente al basquetbol que estaba muy apagado durante mucho tiempo en nuestra provincia", dijo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Básquet, Gustavo Lamas, se mostró entusiasmado, declarandon que "muy contento por esta firma del convenio, y agradecido al señor intendente y todos sus colaboradores. Esperemos que este sea el principio de algo lindo, que los chicos que juegan y no tienen la posibilidad de llegar al estadio Federación, participen de esta experiencia de Jujuy Básquet. Esta posibilidad nos enorgullece y nos da muchas ganas de seguir haciendo cosas por el básquet en particular, y por el deporte en general. Así que este mítico estadio le va a dar la posibilidad a los chicos de vivir la experiencia de un jugador profesional, desde que entran a la cancha, van a conocer los vestuarios, van a sentir la sensación de lo que es jugar en un estadio profesional con todo lo que ello implica".

En la misma línea, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, destacó el impacto social de la iniciativa, "estamos muy contentos, nosotros tenemos muchísimos chicos que juegan al básquet en todos los barrios, para los chicos es un sueño poder estar en este estadio que quedó tan hermoso", destacó la funcionaria.