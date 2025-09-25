Juicio por "Mamá Corazón": se conoce hoy el veredicto contra Andrea del Boca

El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer este jueves el veredicto en el juicio a Andrea del Boca a quien se acusa de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de la novela “Mamá Corazón”.

El debate comenzó el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de la citada novela, mientras que el pasado 21 de agosto, la fiscalía pidió tres años y medio de prisión para la actriz.

Consultado al respecto, el abogado Juan Pablo Fioribello, quien encabeza la defensa de la actriz junto a Federico Schumacher y Diego Onorati, expresó: “Ha sido un juicio muy esperado por todas las partes y por la sociedad también. Hemos trabajado muy fuerte en todo esto, pero por respeto al tribunal, que todavía no se ha pronunciado, al momento no voy a hacer ningún tipo de declaración”, cerró.

El pasado 21 de agosto, luego de que se conociera la noticia de que la fiscalía había pedido tres años y medio de prisión para Andrea del Boca, el abogado Fioribello se mostró tranquilo y respaldó a su defendida. “Es algo absolutamente normal que dentro de un proceso el ministerio público, en este caso representado por la doctora Fabiana de León, sostenga la acusación”, indicó

La acusación señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, recibió 36 millones de pesos a través de una contratación directa que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La causa tuvo un total de 11 imputados, entre ellos, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la UNSAM.