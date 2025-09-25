°
25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

MPA
Poder Judicial
Rinconadillas
Agua Potable Jujuy
Infraesrtuctura
Thiago Medina
MPA
Poder Judicial
Rinconadillas
Agua Potable Jujuy
Infraesrtuctura
Thiago Medina

DÓLAR OFICIAL

$1355.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

La jueza Laura Lamas González inició proceso de vindicación y presentó licencia en la Suprema Corte

La jueza comunicó que también promoverá una querella criminal contra quienes difundieron acusaciones falsas en el marco de la causa que investiga al sacerdote Atilio Luis Bruno.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 17:50
PODER JUDICIAL DE JUJUY

La jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Dra. Laura Lamas González, informó este 25 de septiembre de 2025 que inició formalmente un proceso de vindicación, en cumplimiento del artículo 62, apartado 2, de la Constitución provincial.

La presentación fue realizada ante la Oficina de Gestión Judicial, y en paralelo solicitó licencia en el Alto Tribunal hasta tanto finalice dicho proceso.

La norma constitucional citada establece que “el funcionario público o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destitución”.

La decisión de Lamas González se da a raíz de la divulgación de información vinculada a actuaciones en trámite en el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la causa que investiga al sacerdote Atilio Luis Bruno, por presunto abuso sexual.

Además, comunicó a la Suprema Corte de Justicia que promoverá Querella Criminal en contra de quienes resulten los autores materiales y/o intelectuales de  acusaciones, como así también de haber obtenido, utilizado información falsa y engañosa, reclamando los daños y perjuicios.

En este sentido, apuntó que las acciones legales alcanzarán a autores materiales e intelectuales, así como a quienes hubieran "ordenado un actuar malicioso y tendencioso hacia su oficio y responsabilidad”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD