Plaza Activa llega al CPV Malvinas con actividades gratuitas

En el marco del programa “La Muni Activa”, este viernes 26 de septiembre desde las 8.30 horas se realizará una nueva edición de Plaza Activa en la plazoleta del Centro de Participación Vecinal (CPV) Malvinas, con una amplia variedad de actividades físicas, recreativas y de promoción de la salud.

Al respecto, el coordinador de Hábitos Saludables, Sergio Armata, explicó, “continuando con el programa La Muni Activa, seguimos recorriendo los barrios, en esta ocasión, el viernes 26 de septiembre, nos vamos a encontrar en el barrio Malvinas, más exactamente en la plazoleta del Centro de Participación Vecinal Malvinas, nos vamos a estar encontrando a partir de las 8.30 con todos los vecinos y con toda la comunidad para brindar una clase de yoga, de Tai-Chi, ritmos, gimnasia, vamos a tener actividades recreativas y también vamos a estar tomando la presión arterial a todos los presentes”.

Asimismo, destacó el trabajo en conjunto con diferentes áreas municipales, “en esta ocasión, esta Plaza Activa que vamos a llevar adelante, la estamos realizando en forma articulada con la Dirección de Deportes y con el CPV Malvinas, que está a cargo de la administradora Gladys Lozano, la profesora Lara y todo su equipo de profesionales, así que más que invitada toda la comunidad del sector”.

Finalmente, Armata remarcó la importancia de la participación vecinal y señaló, “es una actividad totalmente gratuita, lo único que tienen que llevar es una botella de agua para hidratarse, ropa cómoda y una gorrita para protegerse del sol”.