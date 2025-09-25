Mark Hamill cumple 74 años

“Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana...”, es el texto con el que empiezan todas las películas de la saga Star Wars . Hoy, 25 de septiembre, se podría adaptar a uno de sus protagonistas: “Hace 74 años, en una ciudad muy lejana (Oakland, en California)... nació Mark Hamill, conocido en todas las galaxias como Luke Skywalker, el último caballero Jedi”.

Si en la trilogía de George Lucas, la casualidad de adquirir dos androides que escondían un secreto llevaron al joven Luke a luchar contra el Imperio y a descubrir la Fuerza, en la vida real la casualidad forjó el destino de Hamill. Fue gracias a su gran amigo Robert Englund (que luego se haría mundialmente famoso como Freddy Kruegger). Éste estaba esperando para hacer una audición para Apocalypse Now . Allí coincidió con otros jóvenes que hacían cola para el casting de Star Wars y descubrió que el físico que buscaban era el de su amigo, al que animó a presentarse y así Hamill consiguió el papel de su vida.

Antes, Mark Hamill, hijo de un capitán de la armada y de una ama de casa, cambió continuamente de residencia junto con sus seis hermanos por la profesión de su padre. Su debut como actor fue en El show de Bill Cosby , también intervino en Mamá y sus increíbles hijos , Hospital general , Las calles de San Francisco , y protagonizó la serie Cosas de chicos , que fue cancelada después de la primera temporada.

Incluso grabó el episodio piloto de Con ocho basta , interpretando al hijo mayor de la familia, cuando ya había rodado La guerra de las galaxias . Pero después de su estreno, sería para siempre Luke Skywalker.

Tanto es así que en 1984, cuando se llevó al cine Amadeus , que Hamill protagonizó en el teatro, el papel principal se lo dieron a Tom Hulce. “No quiero a Luke Skywalker haciendo de Mozart”, justificó uno de los productores. No obstante, si quiso Sheldon Copper que el maestro Jedi oficiara su boda con Amy en la serie The Big Bang Theory . Incluso las autoridades de Gibraltar también quisieron que Skywalker y su espada de la luz inauguran hace tres años un mirador de cristal en el Peñón.

Desde que empezó como actor, Hamill también ha hecho carrera en el doblaje. El Joker en la serie de animación Batman ha sido su personaje más característico, aunque a partir de ahí ha prestado su voz a numerosos villanos en cine, televisión y videojuegos.

Si en la ficción, la Fuerza lo ha acompañado, en la vida real su compañera ha sido Marilou York, una higienista dental a la que conoció en su consulta, y con la que lleva casado casi 43 años y ha tenido tres hijos, también actores: Nathan (42), nacido en Londres mientras rodaba El imperio contraataca -que ya les ha dado un nieto-; Griffin (38) y Chelsea (33).

Pero en aquella galaxia muy lejana Hamill también creó grandes vínculos, con Harrison Ford (Han Solo), y la desaparecida Carrie Fisher (Leia Organa). Hace tres años, cuando le otorgaron la estrella en el paseo de la fama, además de su familia y sus perros, acudieron el propio Ford, y Billie Lourdy, hija de Fisher.