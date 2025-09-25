Corte programado de luz en el barrio Lujan para mañana

Ejesa informó que, como parte de su plan de inversión y mantenimiento, realizará un corte programado del servicio eléctrico este viernes en un sector del barrio Lujan de la capital jujeña.

El corte afectará específicamente a la zona comprendida entre la Avenida Pueyrredón, Avenida Éxodo, Calilegua y el Pasaje Pringles, incluyendo también áreas aledañas. La interrupción del suministro está prevista en el horario de 08 a 12 aproximadamente.

Según se indicó, el equipo técnico llevará a cabo trabajos que requieren la desconexión temporal de la energía para optimizar la calidad del servicio eléctrico en el sector. La empresa aclaró que el suministro se restablecerá de forma automática una vez que las tareas de mejora finalicen.

Como medida de prevención, se recomienda a los vecinos de la zona afectada desconectar los artefactos que no sean de primera necesidad (como televisores, computadoras o microondas) para evitar posibles inconvenientes cuando la electricidad sea reinstalada.