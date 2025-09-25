El 1 de octubre inicia el cronograma de pagos

Tesorería de la provincia dio a conocer el cronograma de pagos correspondientes al mes de septiembre 2025 que iniciara el 1 de octubre cuando perciban sus haberes Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

El 2 será el turno de Municipios, Administración central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano

El 3, Educación Nivel inicial, primario, secundario y superior.

Y finalmente, el sábado será el turno de Organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y funcionarios.