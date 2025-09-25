Racing: La felicidad de Costas

"Nosotros queremos llevar a Racing 'allá'" reveló el director técnico, haciendo referencia al título del certamen continental, pero evitando decir la palabra campeón, fiel a su estilo.

Con el triunfo por 1-0 en el partido de vuelta, y 2-0 en el resultado global, el elenco que hace de local en el "Cilindro" de Avellaneda se metió en la semifinal y sueña con un nuevo título internacional, siendo el campeón defensor de la Copa Sudamericana.

Alegre pero prudente, Costas transcurrió la totalidad de la conferencia de prensa con una sonrisa, habiendo hecho historia con Racing una vez más.

"Contento y orgulloso de los chicos, que hicieron un partido bárbaro" afirmó estar el DT, abriendo la conversación, y aseguró que ganaron "muy bien", e incluso aventuró que debían "haber definido el triunfo en el primer tiempo".