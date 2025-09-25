Estudiantes, obligado a ganar

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio "Jorge Luis Hirschi", está programado para las 21.30 y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+. El árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

El "pincha", que es dirigido por Eduardo Domínguez, saldrá a la cancha con la intención de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná. En el partido de ida, el conjunto platense se vio tremendamente superado en el arranque y ya estaba con una desventaja de 2-0 en solo ocho minutos. Sin embargo, con el pasar del partido pudieron revertir la situación y se mantuvieron con vida en la serie gracias al descuento que llegó a través de Guido Carrillo.

Un triunfo de Estudiantes por solo un gol provocaría que la serie se defina por penales, mientras que una ventaja de dos tantos le daría la clasificación a las semifinales, instancia que no disputa desde el 2009, cuando conquistó su cuarta Copa Libertadores.

En lo que respecta al torneo local, el equipo de La Plata le pudo ganar en la última fecha a Defensa y Justicia, por lo que se recuperó luego de dos derrotas consecutivas y se acomodó en la tercera posición con 15 puntos.

Estudiantes no la tendrá para nada fácil, ya que del otro lado estará el Flamengo, que tiene uno de los mejores planteles de América. El "Mengao" demostró de lo que es capaz durante los primeros minutos del partido de ida, aunque terminó sobrando el encuentro y sufrió las consecuencias por el gol de Carrillo.

Los dirigidos por el exlateral Filipe Luis también dan pelea en el plano local, ya que lideran en el Brasileirao con 51 puntos.