Antonio Reynoso se prepara para competir en Dubai

Antonio Reynoso trabaja para poder viajar a Dubai. El 7 de diciembre el nadador jujeño quiere estar en la carrera internacional Oceanman de aguas abiertas luego de un buen desempeño durante la fecha desarrollada en Embalse, provincia de Córdoba.

"Venimos trabajando mucho, vamos a nadar en la prueba de dos kilómetros, mucha pileta por el momento, pero este fin de semana vamos a comenzar a entrenar en el Dique La Ciénaga aprovechando que ya está haciendo calor", contó el joven deportista de 14 años en su visita a diario El Tribuno de Jujuy.

Reynoso, destacó que junto a su entrenador Gonzalo Paredes "estamos con muchas horas de pileta, sumando sobre todo en crol, me va tomando los tiempos en la pileta sobre todo buscando bajar siempre los números que venimos manejando".

Consultado sobre si conoce o sabe algo de Dubai, el jujeño se mostró muy entusiasmado porque será la primera vez que viajará "estoy investigando, viendo videos, se que es una ciudad muy grande, moderna y que si Dios quiere podremos estar representando a la Argentina y sobre todo nuestra provincia allí".

Claro que para poder estar presente, Antonio Reynoso debe juntar alrededor de "14 millones de pesos es lo que calculamos en cuanto a los costos para los tres, él, su entrenador y yo", declaró Mario Reynoso, padre del nadador que agregó "la idea es poder estar varios días antes de la competencia para aclimatarnos, ver como es el circuito del mar".

Para poder juntar el dinero "venimos desarrollando diversas actividades, venta de empanadas los fines de semana, en octubre haremos la noche de las luciérnagas en el Dique La Ciénaga con la escuela Mantarayas, el 11 de octubre desde las 17, habrá un escenario, artistas, luces alumbrando el dique, un patio de comida, lo recaudado será destinado al viaje de Antonio y esperamos que la comunidad nos colabore", y recordó que "abrimos un CBU antonioadubai si quieren colaborar que todo nos suma", finalizó.