Llega a San Pedrito una oficina móvil para asesorar sobre discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, a través de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad, continúa desplegando su Oficina Móvil de Asesoramiento en distintos barrios. La próxima jornada se realizará este jueves 25 de septiembre en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Alberdi, ubicado en el barrio San Pedrito.

La iniciativa tiene como objetivo acercar servicios y asesoramiento gratuito a la comunidad, facilitando el acceso a información y gestiones que suelen centralizarse en la capital provincial. De esta manera, se busca fortalecer la presencia del Estado en el territorio y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Durante la jornada, que se extenderá de 9 a 12:30, en las intersecciones de las calles José Mármol y José de Alberro, los equipos técnicos especializados brindarán:

Asesoramiento integral: Sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral y consultas relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Gestión de trámites: Información precisa sobre cómo y dónde acceder a los diversos servicios y beneficios disponibles.

Atención personalizada: Orientación dirigida a personas con discapacidad, sus familias y al público en general.

La Oficina Móvil representa una herramienta clave para derribar barreras burocráticas y acercar las políticas de inclusión a los vecinos, promoviendo una mayor autonomía y participación social.