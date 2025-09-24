Chicas desaparecidas en La Matanza: la Policía confirmó el hallazgo de dos cuerpos en Florencio Varela

La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló dos cadáveres en una casa allanada en la zona de Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona. La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a Infobae. Allí, se hallaron rastros de sangre. Por lo pronto, la identidad de los cuerpos hallados no trascendió.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15.