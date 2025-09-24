°
24 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Municipios

Quedó habilitada la calle Patricias Argentinas

Habilitaron la pavimentación de calle Patricias Argentinas y una nueva interconexión vial en Chijra, Los Perales y Lasteña

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 17:06
CALLE CENTRÍCA HABILITADA TRAS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge anunció la habilitación de la calle Patricias Argentinas, entre Salta y Güemes, totalmente pavimentada tras un intenso trabajo de obra pública.

En la oportunidad, Jorge resaltó la concreción de una obra estratégica en la calle Los Geranios, que permite la interconexión entre Los Perales, Lasteña y Chijra.

“Se trata de un eje circulatorio transversal muy importante que genera un paralelismo con las avenidas Balvín, Mosconi e Illía, facilitando la circulación por la parte alta de la ciudad”, explicó.

Finalmente el intendente destacó que las obras que se concretan en la ciudad son en beneficio de la comunidad. 

