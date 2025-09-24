Quedó habilitada la calle Patricias Argentinas

El intendente Raúl “Chuli” Jorge anunció la habilitación de la calle Patricias Argentinas, entre Salta y Güemes, totalmente pavimentada tras un intenso trabajo de obra pública.

En la oportunidad, Jorge resaltó la concreción de una obra estratégica en la calle Los Geranios, que permite la interconexión entre Los Perales, Lasteña y Chijra.

“Se trata de un eje circulatorio transversal muy importante que genera un paralelismo con las avenidas Balvín, Mosconi e Illía, facilitando la circulación por la parte alta de la ciudad”, explicó.

Finalmente el intendente destacó que las obras que se concretan en la ciudad son en beneficio de la comunidad.