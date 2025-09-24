°
Nacionales

Primera reacción tras el anuncio de Bessent: el riesgo país baja y vuelve a ser de tres cifras

Con 907 puntos básicos, cae al nivel más bajo desde el 5 de septiembre. Alzas de ADRs y bonos en el pre market.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 12:04

El riesgo país tuvo una abrupta baja del 11,33% y se encuentra en 907 puntos básicos, como una de las primeras reacciones del mercado tras los anuncios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre la posibilidad de acordar un swap por USD 20.000 millones, comprar bonos argentinos y otorgar “un importante crédito stand-by”.

De esta forma, el marcador del JM Morgan cayó al nivel más bajo desde las 906 unidades del cierre del 5 de septiembre, con un derrumbe del 37,71% desde los 1.456 pb del viernes 19 de este mes.

En las primeras operaciones del pre market posteriores al posteo del funcionario estadounidense, los bonos argentinos muestran subas promedio del 3%, en tanto los principales ADRs registran alzas significativas, como las del 8% en YPF y el 7% en el Grupo Financiero Galicia.

