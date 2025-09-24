Corte total de tránsito en Avenida Bolivia por una reparación urgente de Agua Potable

Personal de Agua Potable de Jujuy llevará a cabo esta tarde una reparación de emergencia que demandará la interrupción total del tránsito sobre la Avenida Bolivia, en el sector del número 2.600, altura del edificio del Concejo Deliberante capitalino.

La medida, necesaria para realizar la reparación definitiva de un acueducto de 350 mm de diámetro, regirá en un horario clave, desde las 18 hasta las 24, con el objetivo de minimizar las molestias en el pico horario de la tarde y finalizar los trabajos antes del inicio de la jornada del jueves.

Las autoridades de la empresa de servicios solicitaron a la comunidad, y especialmente a los conductores, que eviten por completo el tramo afectado durante esa ventana de tiempo. Se insta a planificar los recorridos con antelación y optar por vías alternativas para sortear el sector.

La avenida Bolivia es una de las arterias principales de la ciudad, por lo que se espera que el corte genere un impacto significativo en el flujo vehicular de la zona céntrica y conexas. Agentes de tránsito municipal estarán desplegados en el lugar para orientar a los vehículos y garantizar la seguridad.

Desde Agua Potable de Jujuy aseguraron que los trabajos se realizarán de manera ininterrumpida para cumplir con el plazo estipulado y restablecer tanto el servicio de agua, en caso de que se vea afectado momentáneamente en la zona, como la normal circulación en la avenida a la medianoche.