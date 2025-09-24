°
Informacion General

La Corte Suprema de Jujuy decretó duelo por el fallecimiento del Dr. Sergio Jenefes

La máxima instancia judicial dispuso tres días de duelo y asueto administrativo a partir de las 10 de la mañana de este miércoles. 

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 10:55

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia decretó tres días de duelo en todo el Poder Judicial por el fallecimiento del Dr. Sergio Marcelo Jenefes, quien se desempeñara como miembro del máximo tribunal. La medida fue establecida mediante una acordada, a través de la cual el cuerpo también hizo llegar sus condolencias a la familia del jurista.

En paralelo al duelo, la Corte dispuso asueto administrativo para todas las dependencias del Poder Judicial a partir de las 10:00 horas de este miércoles 24 de septiembre de 2025. La resolución aclara que esta medida no afecta la validez de los actos procesales que deban cumplirse.

Respecto a las audiencias judiciales, la comunicación oficial señala que, a pesar del asueto, aquellas que ya estaban fijadas o se fijen podrán suspenderse únicamente por acuerdo entre las partes involucradas.

En los considerandos de la resolución, la Suprema Corte rindió un “humilde, pero sentido homenaje” al Dr. Jenefes, en el que destacó su extensa trayectoria y el trabajo cumplido como integrante de la misma.

