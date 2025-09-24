Juan José Castillo es campeón del Provincial

Juan José Castillo se quedó con el título de campeón provincial en categoría elite. El último fin de semana en el circuito "Agustina Apaza" organizado y fiscalizado por el Club Jujeño de la especialidad.

"Muy contento, fue la última fecha coronación del Club Jujeño, muy lindo, divertido, duro, marcado en su totalidad un diez, excelente organización", contó ante El Tribuno de Jujuy el flamante ganador de la temporada.

Como condimento "el calor, se hizo sentir, corrimos a lo largo del domingo con temperaturas muy elevadas, 38 grados por lo menos, fueron seis giros en los cuales dejamos todo", detalló Juan Castillo.

Por otro lado agradeció "el apoyo de todos los que estuvieron alentando, asistiendo, sentí ese apoyo, como así también a los sponsors, a mi entrenador moto maxi y a todos que hicieron posible que pueda estar en esa línea de largada".

Castillo ingresa en la última etapa de la temporada "nos quedan un par de carreras, la idea es siempre ser protagonista, estamos preparados para continuar por esta senda", finalizó Castillo.

El Club Jujeño de Mountain Bike de este modo cerró la temporada, coronando a los mejores de cada una de las categorías destacando la presencia de cada uno de los competidores que a lo largo del año dijeron presentes.

Los campeones fueron: en damas infantiles B fue campeona Francesca Cucchiaro, en infantiles A ganó Agustín López Estrada, en infantiles B Germán Rocha, en master A Pedro Sitek, en master B1 Rodrigo López, en categoría master B2 Javier Macías, en master C1 José Zeballos, en master C2 Daniel Pérez, entre los master D José Florencio Núñez mientras que en cadetes Marino Giovanni.

Luego de la jornada en Ciudad Cultural se procedió a la entrega de premios.