Infinity presenta la agenda FNE con grandes artistas

Infinity presenta su agenda para la Fiesta de los Estudiantes con la actuación de artistas de primer nivel, grandes shows y la mejor música.

Las entradas anticipadas podés conseguirlas en los diferentes puntos de venta, Sueño Mistico (avenida Fascio 800), Zorba (Belgrano 802) y con los diferentes Rrpp.

Infinity es un espacio único pensando para vivir las mejores noches temáticas en toda la provincia de Jujuy, compartí y disfruta estas tres noches con amigos junto a lo mejor de la Fiesta de los Estudiantes.

Miércoles "Fiesta Br"

Esta noche llega al escenario de Infinity uno de los artistas más pedidos, show en vivo de el Peipper.

Jueves 25 "Proyecto x"

Infinity presenta Proyecto x con la actuación estelar de El Salas.

Viernes 26 "Fiesta colegiala"

Para cerrar una semana con la mejor música, llega la Fiesta colegiala con la presentación de El Th

Entradas anticipadas

Las entradas podés adquirirlas en los diferentes puntos de venta, Sueño Místico (avenida Fascio 800), en Confitería Zorba (Belgrano 802). O a través del sitio web www.passline.com.

Además vale destacar que con la compra de tu entrada para cualquiera de estos tres eventos, obtenés de forma gratuita un bonus track, con el cual vas a poder ingresar sin cargo el día sábado.

Ubicado en avenida Pasquini López 111, Altos de la Viña.

Disfruta y viví noches únicas con lo mejor de la Fiesta de los Estudiantes solo en Infinity.