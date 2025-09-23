Unión Deportiva Maimará, rumbo al fútbol afista

La pintoresca localidad de Maimará, de 3.500 habitantes, tiene una rica historia en la Quebrada de Humahuaca "Patrimonio de la Humanidad".

Situada a 2.334 metros de altura sobre el nivel mar tiene un paisaje adornado con cerros multicolores donde sobresale la famosa "Paleta del Pintor"; producción frutihortícola excelente para sus platos regionales; buena artesanía en diversos rubros y sus conocidos carnavales que congregan a miles de participantes, entre otras bondades tentadoras para los turistas que visitan esta zona.

Además de todo esto, Maimará dará otro salto de calidad del que se hará eco la prensa nacional, gracias al fútbol que es pasión de multitudes no solo en las grandes ciudades sino también en la Quebrada de Humahuaca. Esto será posible porque el Club Unión Deportiva Maimará, que pronto cumplirá 83 años de existencia, se consagró recientemente campeón del Apertura de la Liga Quebradeña de Fútbol, adjudicándose el derecho de participar en el Regional Amateur organizado por el Consejo Federal de AFA. Es un hecho considerado histórico que por primera vez un club de esta bella localidad, tendrá la oportunidad de medirse futbolísticamente con los mejores equipos de Jujuy que también participarán en el certamen afista. Ahora el plantel se encuentra trabajando en la puesta a punto para llegar de la mejor manera al inicio y soñando con avanzar de fase. (Especial por Sergio Velázquez).

También Mitre

Mitre de Calilegua, que también presentó todos los papeles en el Consejo Federal, recibió la Licencia Deportiva. La gestión la llevó a cabo la Liga Regional Jujeña de Fútbol, después que Herminio Arrieta desistiera de la invitación mientras soluciona sus cuestiones administrativas.

Mitre fue protagonista del certamen Anual que se define el domingo y se caracteriza por una importante cantidad de simpatizantes presentes en cada encuentro de local. Con la designación, las autoridades del club podrán manos a la obra para armar un plantel competitivo que haga ilusionar a su seguidora parcialidad.

Por otro lado, El Tribuno de Jujuy pudo averiguar anoche que Río Grande de La Mendieta podría convertirse en duodécimo equipo de la provincia en competir en el campeonato más federal del país.

En las próximas horas, el Consejo dará su "okey" o no, recordando que están clasificados para la presente edición Atlético Talleres de Perico (Copa Federación), Altos Hornos Zapla (subcampeón Liga Jujeña), Deportivo Luján (repechaje), Deportivo Pampa Blanca y Sportivo Rivadavia -invitado- (Liga Departamental), Monterrico Sur (subcampeón Copa Jujuy), Defensores de Yuto o Central Norte y Mitre de Calilegua -invitado- (Liga Regional), Atlético San Pedro (Liga Del Ramal), Unión Deportiva Maimará (Liga Quebradeña) y Racing de Ojo de Agua (Liga Puneña).