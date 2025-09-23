Falleció Sergio Marcelo Jenefes vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Sergio Marcelo Jenefes, falleció hoy a los 76 años de edad, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.

También precisó que Jenefes se recibió de abogado en abril de 1975 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino e ingresó el 18 de febrero de 2008 a la Justicia provincial como juez del entonces Superior Tribunal de Justicia.

“Fue presidente del Alto Tribunal desde marzo a diciembre de 2020, y la impronta de su gestión, que impulso fuertemente el trabajo virtual y el uso intensivo de tecnología informática, permitió que el Poder Judicial de Jujuy sea uno de los pocos en el país que, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, cumpliera con el servicio de Justicia sin interrupciones”, agregó.

También mencionó que ocupó la vicepresidencia del Superior Tribunal de Justicia y luego de la Suprema Corte de Justicia, desde enero de 2021 hasta la fecha.

Sus restos serán velados desde las 15 de hoy en la sala velatoria de Servicios Sociales Futuro S.R.L., ubicada en calle Ramírez de Velazco 137 de San Salvador de Jujuy.