Jujeños en San Jorge

Matías Clapier ponderó el onceavo lugar en la octava fecha del Turismo Pista desarrollado el fin de semana en el autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge, provincia de Santa Fe. El piloto jujeño de la Clase 2 ya se enfoca en la próxima carrera.

"Termine 11 en la final, lo dimos todo", fue lo primero que destacó ante diario El Tribuno de Jujuy el competidor que tuvo que sortear una serie de inconvenientes y pese a largar desde atrás, logró escalar posiciones.

Sucede que "fuimos competitivos, pero la suerte en la clasificación no estuvo de mi lado porque se rompió la caja, largué último la serie y avance hasta el séptimo lugar, después salí dese el décimo noveno cajón para la final y llegue undécimo, y si bien la idea era sumar muchos puntos, no se logró el cometido, pero muy conforme por cómo se fue dando la fecha", subrayó.

Clapier agradeció "a todo el equipo Yiyo Competición, a Sebastián Lepera por el motor, Pierini en la caja, Pablo Teres en los amortiguadores y Alejandro Moriconi en la telemetría, todo un combo nuestro equipo para seguir sumando, creciendo en esta categoría que es muy competitiva", sostuvo.

El jujeño no se queda con lo que sucedió y redobla la apuesta "ahora tenemos la revancha el 19 de octubre en el circuito de La Pampa, son las últimas fechas y queremos tratar de meternos por lo menos en un top diez".

En la Clase 3, el otro jujeño de la categoría nacional, Federico Stieglitz con el Clio quedó décimo tercero después de haber largado, también desde casi el fondo de la grilla.

En la serie, el piloto que estrenó motorista, había quedado en el séptimo lugar, por lo que en la final, después de batallar pudo pasar varios autos hasta ubicarse en el cierre en una posición que no era la esperada, pero dentro de todo cubrió algo de las expectativas.

Igual, seguirá trabajando con todo el equipo para poder meterse en los puestos de arriba.