Gran nivel de la Copa Jujuy Crece con el Deporte

Mucho color en el cierre de la primera edición de la Copa Pádel Jujuy Crece con el Deporte. En cancha de Rural Sport de La Viña se jugaron las finales de cada una de las categorías con la presencia de Carlos Sadir, Gobernador de la provincia.

El certamen fue organizado por la Unión Jujeña de Pádel conjuntamente con el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, con la Secretaría de Deportes.

"Superamos las expectativas, vivimos seis días de competencia a plena con 380 jugadores de distintos puntos de la provincia, jugando en siete clubes, 13 canchas, vivimos seis finales el domingo con mucho público en la tribuna que se armaron y nos prestaron desde el municipio de San Pedro de Jujuy por lo que le agradecemos al Intendente Julio Bravo", manifestó Sebastián Casasco.

GRAN ÉXITO TUVO LA COPA PADEL JUJUY CRECE CON EL DEPORTE.

EL GOBERNADOR SADIR ESTUVO PRESENTE.

El titular de la Unión Jujeña de Pádel remarcó "el apoyo, acompañamiento de los sponsors, el sector privado también se sumó a la propuesta y con ellos articulamos para que puedan poner un stand con sus productos, desde indumentaria hasta gastronomía tuvimos", puntualizó.

Por otro lado, el dirigente ponderó el respaldo desde la Legislatura de la provincia, ya que a través de los Diputados Malena Amerise, Adriano Morone, se nombró el torneo de Interés Legislativo y Municipal por intermedio del Concejal Néstor Barrios.

Por su parte, Normando Álvarez García, recalcó el importante certamen de pádel por la convocatoria que fue "importante, muy federal porque desde la etapa clasificatoria estuvieron competidores de diferentes ciudades de nuestra provincia".

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, se mostró "muy feliz de ver tremendo acontecimiento deportivo, demostrando que el gobierno de la provincia sigue fomentando la práctica deportiva y acompañada por supuesto por muchas empresas que se sumaron".

Agregó que "seguimos dándole al deporte todo o que se merece y necesita para su crecimiento".

Por último, Luis Calvetti, dijo que "fue un trabajo entre las distintas partes del Gobierno, Unión Jujeña de Pádel para que tenga el éxito que tuvo".