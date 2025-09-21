°
21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Informacion General

La primavera llega con máxima de 31 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será una jornada con cielo parcialmente nublado. Rige alerta amarilla por viento zona para la puna jujeña.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 08:24

Comienza la primavera en nuestro país, la estación más linda del año, en especial para los jujeños que vivimos la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy cielo parcialmente nublado en la ciudad de San Salvador de Jujuy con máxima de 31 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de Perico se espera para hoy una temperatura máxima de 32 grados mientras que en San Pedro máxima de 34 grados.

En Humahuaca hoy se espera 19 grados de temperatura máxima sin probabilidades de precipitaciones pero ventoso por la tarde y noche de hoy.

En La Quiaca y la Puna rige alerta amarilla por viento zonda y una máxima de 25 grados. Según el SMN se espera viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

