El Equipo Artístico de Tránsito concientiza sobre seguridad Vial en la FNE

En el marco de los desfiles de carrozas que se desarrollarán a lo largo de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Dirección general de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos, desplegó al Equipo Artístico para concientizar a los peatones sobre el respeto a las normas viales.

Sobre el particular, el director general de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, comentó, “un año más el Equipo Artístico realiza sus actividades en los desfiles en Ciudad Cultural”, y agregó, “venimos trabajando en establecimientos educativos tanto primarios como secundarios de la ciudad, al día de hoy llevan ya 30 establecimientos donde se realizaron charlas, por lo que hemos alcanzado a más de 15 mil niños y adolescentes que fueron partícipes de estas charlas de concientización sobre educación vial, y por otro lado, durante el mes de agosto estuvieron en diferentes eventos con motivo del Día del Niño”.

En referencia a la divertida forma de transmitir el mensaje, a través de una inspectora que con un megáfono arenga directivas de circulación de peatones por espacios habilitados, mientras otros dos asumen el rol de semáforo y de peatón, Frías aseveró, “es otra forma de educar a los peatones para que circulen por las áreas peatonales y crucen por las esquinas, prestan colaboración a los inspectores que afectados a lo largo de la avenida Las Carrozas”.

Finalmente, el funcionario instó “a todas las personas que vengan al desfile y utilicen la avenida Las Carrozas, por donde circulan unidades del transporte público, les pedimos acatar las indicaciones del personal allí apostado para hacer los pasos peatonales correspondientes”.