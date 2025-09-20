Detienen a un hombre por agredir a su pareja en el barrio El Chingo

Un hombre de 50 años fue arrestado en la tarde del jueves tras agredir físicamente a su concubina, de 55, provocándole una fractura en la muñeca que requirió cirugía. El hecho de violencia de género ocurrió en una vivienda de la avenida Maimará, en el barrio El Chingo, y pudo ser detenido gracias a una llamada anónima que alertó a las autoridades.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 14:45, cuando una patrulla se dirigió rápidamente al lugar, situado cerca de la escuela República de Italia. Al llegar, los agentes escucharon los gritos de auxilio de la mujer desde el interior de la casa. Al ingresar, encontraron a la víctima con evidentes signos de agresión.

Tras entrevistarse con ella, se confirmó que su pareja sentimental, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, la había empujado al suelo durante una discusión, lo que le causó una fuerte lesión en la muñeca. La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Pablo Soria, donde el médico de guardia diagnosticó una fractura y determinó que debía ser sometida a una intervención quirúrgica. Según confirmaron las fuentes, su vida no corre peligro.

El agresor fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para la investigación correspondiente.