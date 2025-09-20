El CEOP cumplió 35 años cuidando a los jujeños

La ceremonia conmemorativa, estuvo encabezada por el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir; el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; y el jefe de Policía, Milton Sánchez Conrado; en compañía de integrantes de diversas unidades.

Cabe destacar, que el gobernador Sadir aprobó un adicional para personal del CEOP que haya cumplido el curso habilitante como fuerzas especiales y que revista en dicho cuerpo.

En la oportunidad, Sadir enfatizó que “es justo reconocer y poner en valor todo lo que hace el CEOP por los jujeños”.

Además, hizo especial referencia a las cualidades profesionales de los efectivos del CEOP, indicando que “el perfeccionamiento y la jerarquización es una constante que se traduce en un servicio eficiente a la comunidad”.

Por su parte, Pulleiro anunció que se encuentra en proceso de compra equipamiento de protección individual y antimotín, como así también armamento y simulador de tiro.

En cuanto al adicional, dijo que “es una forma de reconocer el esfuerzo del personal” y agregó que “es también un incentivo para hacer la especialización en fuerzas especiales”.

A su turno, Sánchez Conrado, manifestó que “es un honor tener hoy oficiales y suboficiales con un alto nivel profesional y gran calidad de personas dispuestas a velar por los jujeños con lealtad, vocación y disciplina” y la misma consideración hizo extensiva “al cuerpo de cadetes que se forman continuamente para sumar su esfuerzo”