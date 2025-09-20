Por altas temperaturas el desfile doble de carrozas iniciará a las 19 horas

Esta tarde a partir de las 18 la ciudad Cultural será testigo del paso de nada y nada menos que del paso de 80 carrozas que realizaron estudiantes de los distintos niveles educativos de la provincia.
Para hoy se espera que cientos de personas concurra hasta Ciudad Cultural para del desfile del grupo A (invertido) y B (normal).
El paso de las carrozas será el siguiente:
GRUPO A
|
N°
|
NOMBRE DEL COLEGIO
|
CATEGORÍA
|
1
|
ARENI
|
carruaje
|
2
|
Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro"
|
carruaje
|
3
|
Bachillerato Pcial. N° 21
|
carroza
|
4
|
Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico
|
carruaje
|
5
|
Secundario N° 34 - Capital
|
carruaje
|
6
|
Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico
|
carroza
|
7
|
Colegio Privado Los Olivos - San Pedro
|
carruaje
|
8
|
Colegio Nuevo Horizonte N° 1
|
carroza
|
9
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro
|
tecnica
|
10
|
Polimodal N° 2 - Abra Pampa
|
carruaje
|
11
|
Colegio Privado Jean Piaget
|
carruaje
|
12
|
Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - Capital
|
carroza
|
13
|
Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico
|
carruaje
|
14
|
Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane
|
carroza
|
15
|
Colegio Pablo Pizzurno
|
carruaje
|
16
|
Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano
|
carruaje
|
17
|
Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar
|
tecnica
|
18
|
Colegio Polimodal N° 3
|
carruaje
|
19
|
Colegio Secundario N° 6
|
carruaje
|
20
|
Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala
|
carroza
|
21
|
Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano
|
carruaje
|
22
|
Bachillerato Pcial. N° 6
|
carroza
|
23
|
Colegio Secunadario N° 54
|
carruaje
|
24
|
Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcan
|
carruaje
|
25
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen
|
tecnica
|
26
|
Colegio Santa Barbara
|
carruaje
|
27
|
Secunadario N° 33 - Reyes
|
carruaje
|
28
|
Colegio San Alberto Magno - Fasta
|
carroza
|
29
|
Colegio N° 3 Exodo Jujeno
|
carruaje
|
30
|
Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante"
|
carroza
|
31
|
Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada"
|
carruaje
|
32
|
Colegio Informatico Blaise Pascal
|
carruaje
|
33
|
Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico
|
tecnica
|
34
|
Colegio Santa Teresita
|
carruaje
|
35
|
Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja"
|
carruaje
|
36
|
Colegio Del Salvador
|
carroza
|
37
|
Colegio Martin Pescador
|
carruaje
|
38
|
Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL
|
carruaje
|
39
|
Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez"
|
carroza
|
40
|
Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala
|
tecnica
|
GRUPO B
|
1
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimara
|
Tecnica
|
2
|
Complejo Educativo Jose Hernandez
|
Carroza
|
3
|
Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
|
Carruaje
|
4
|
Colegio Privado Nueva Siembra
|
Carruaje
|
5
|
Colegio Nuestra Sra. Del Huerto
|
carroza
|
6
|
Colegio Modelo Palpala
|
Carruaje
|
7
|
Colegio Remedio de Escalada
|
Carruaje
|
8
|
Esc. Tecnica Pcial. N° 1 - A. Vargas Belmonte
|
Tecnica
|
9
|
Colegio Secundario N° 43
|
Carruaje
|
10
|
Colegio Los Lapachos
|
Carruaje
|
11
|
Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas
|
Carroza
|
12
|
Colegio Parroquial - El Carmen
|
Carruaje
|
13
|
Esc. De Comercio N° 1 Jose Manuel Estrada
|
Carroza
|
14
|
EMDEI
|
Carruaje
|
15
|
Colegio Mayor Jujuy
|
carruaje
|
16
|
Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo
|
Tecnica
|
17
|
Colegio N° 2 Armada Argentina
|
Carruaje
|
18
|
Colegio Antonio Maria Gianelli
|
Carruaje
|
19
|
Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpala
|
Carroza
|
20
|
Bachillerato Provincial N° 19 - Yala
|
Carruaje
|
21
|
Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro
|
Carroza
|
22
|
Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos
|
carruaje
|
23
|
Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Aredez
|
Carruaje
|
24
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Pbro. Escolastico Zegada
|
Tecnica
|
25
|
Colegio Ipsel
|
Carruaje
|
26
|
Esc. Normal Republica de Bolivia - Humahuaca
|
Carruaje
|
27
|
Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti
|
Carroza
|
28
|
Colegio Canonigo Gorriti
|
Carruaje
|
29
|
Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra
|
Carroza
|
30
|
Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle
|
Carruaje
|
31
|
Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital
|
Carruaje
|
32
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico
|
Tecnica
|
33
|
Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano
|
carroza
|
34
|
Asociacion Todos Juntos
|
carruaje
|
35
|
Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro
|
carroza
|
36
|
Bachillerato N° 12 "Avelino Bazan" El Aguilar
|
carruaje
|
37
|
Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos
|
caruaje
|
38
|
Esc. Tecnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzman" - San Pedro
|
carroza
|
39
|
Esc. Tecnica Pcial. N° 2 - Olaroz
|
Tecnica
|
40
|
Nueva Generacion
|
carruaje