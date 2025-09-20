°
20 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Por altas temperaturas el desfile doble de carrozas iniciará a las 19 horas

Haran su paso 80 carrozas por lo que se espera una gran concurrencia.

Sabado, 20 de septiembre de 2025 10:52

Esta tarde a partir de las 18 la ciudad Cultural será testigo del paso de nada y nada menos que del paso de 80 carrozas que realizaron estudiantes de los distintos niveles educativos de la provincia.

Para hoy se espera que cientos de personas concurra hasta Ciudad Cultural para del desfile del grupo A (invertido)  y B (normal).

El paso de las carrozas será el siguiente:

GRUPO A

NOMBRE DEL COLEGIO

CATEGORÍA

1

ARENI

carruaje

2

Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro"

carruaje

3

Bachillerato Pcial. N° 21

carroza

4

Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico

carruaje

5

Secundario N° 34 - Capital

carruaje

6

Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico

carroza

7

Colegio Privado Los Olivos - San Pedro

carruaje

8

Colegio Nuevo Horizonte N° 1

carroza

9

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro

tecnica

10

Polimodal N° 2 - Abra Pampa

carruaje

11

Colegio Privado Jean Piaget

carruaje

12

Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - Capital

carroza

13

Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico

carruaje

14

Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane

carroza

15

Colegio Pablo Pizzurno

carruaje

16

Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano

carruaje

17

Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar

tecnica

18

Colegio Polimodal N° 3

carruaje

19

Colegio Secundario N° 6

carruaje

20

Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala

carroza

21

Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano

carruaje

22

Bachillerato Pcial. N° 6

carroza

23

Colegio Secunadario N° 54

carruaje

24

Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral"  Volcan

carruaje

25

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen

tecnica

26

Colegio Santa Barbara

carruaje

27

Secunadario N° 33 - Reyes

carruaje

28

Colegio San Alberto Magno - Fasta

carroza

29

Colegio N° 3 Exodo Jujeno

carruaje

30

Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante"

carroza

31

Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada"

carruaje

32

Colegio Informatico Blaise Pascal

carruaje

33

Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico

tecnica

34

Colegio Santa Teresita

carruaje

35

Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja"

carruaje

36

Colegio Del Salvador

carroza

37

Colegio Martin Pescador

carruaje

38

Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL

carruaje

39

Centro Polivalente de Arte  "Prof. Luis Martinez"

carroza

40

Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala

tecnica

 

GRUPO B

1

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimara

Tecnica

2

Complejo Educativo Jose Hernandez

Carroza

3

Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

Carruaje

4

Colegio Privado Nueva Siembra

Carruaje

5

Colegio Nuestra Sra. Del Huerto

carroza

6

Colegio Modelo Palpala

Carruaje

7

Colegio Remedio de Escalada

Carruaje

8

Esc. Tecnica Pcial. N° 1 - A. Vargas Belmonte

Tecnica

9

Colegio Secundario N° 43

Carruaje

10

Colegio Los Lapachos

Carruaje

11

Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas

Carroza

12

Colegio Parroquial - El Carmen

Carruaje

13

Esc. De Comercio N° 1 Jose Manuel Estrada

Carroza

14

EMDEI

Carruaje

15

Colegio Mayor Jujuy

carruaje

16

Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo

Tecnica

17

Colegio N° 2 Armada Argentina

Carruaje

18

Colegio Antonio Maria Gianelli

Carruaje

19

Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpala

Carroza

20

Bachillerato Provincial N° 19 - Yala

Carruaje

21

Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro

Carroza

22

Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos

carruaje

23

Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Aredez

Carruaje

24

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Pbro. Escolastico Zegada

Tecnica

25

Colegio Ipsel

Carruaje

26

Esc. Normal Republica de Bolivia - Humahuaca

Carruaje

27

Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

Carroza

28

Colegio Canonigo Gorriti

Carruaje

29

Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

Carroza

30

Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

Carruaje

31

Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital

Carruaje

32

Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico

Tecnica

33

Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano

carroza

34

Asociacion Todos Juntos

carruaje

35

Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro

carroza

36

Bachillerato N° 12 "Avelino Bazan" El Aguilar

carruaje

37

Colegio Secundario N° 50  Santuario de Tres Pozos

caruaje

38

Esc. Tecnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzman" - San Pedro

carroza

39

Esc. Tecnica Pcial. N° 2 - Olaroz

Tecnica

40

Nueva Generacion

carruaje

 

 

