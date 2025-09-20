Por altas temperaturas el desfile doble de carrozas iniciará a las 19 horas

Esta tarde a partir de las 18 la ciudad Cultural será testigo del paso de nada y nada menos que del paso de 80 carrozas que realizaron estudiantes de los distintos niveles educativos de la provincia.

Para hoy se espera que cientos de personas concurra hasta Ciudad Cultural para del desfile del grupo A (invertido) y B (normal).

El paso de las carrozas será el siguiente:

GRUPO A