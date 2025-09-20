Liga del Ramal define su futuro hoy en Salta

El Seleccionado de la Liga del Ramal disputará hoy el partido de vuelta, correspondiente a la Final Región Norte de la Copa País 2025 a partir de las 16 en el Estadio "Luis y Arturo D'Andrea" (Sportivo El Carril), Salta. Vale recordar que el equipo que dirige Carlos Morales Santos en la ida jugada en el estadio "Visera de Cemento" igualó 0 a 0, pero hoy habrá un ganador en los 90' o en caso de igualad la serie se definirá desde los doce pasos. El vencedor de esta fase, se enfrentará a la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, Córdoba.

En la ida el selectivo de la Liga del Ramal presentó una formación netamente alternativa debido que varios de los muchachos que integran el plantel pertenecen al Club Atlético San Pedro que el domingo por la tarde jugaron y ganaron la final de la Copa Jujuy frente a Monterrico Sur en el estadio "23 de Agosto". Entre ellos que tuvieron sólo unos pocos minutos y saltaron desde el banco de suplentes fueron a Juan Méndez, Maximiliano Ponce, Juan Páez, Lucas Lucero y Alexis Franco, pero seguramente hoy en la revancha saldrán desde el arranque para aportar su calidad y experiencia en la vecina provincia.

El encuentro tuvo sus altibajos, pero dejó más que claro que ninguno quiere quedarse en el camino y los 90 minutos que restan disputar serán a todo o nada.