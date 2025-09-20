Iris Vedia, campeona en Santa Cruz de la Sierra

Iris Vedia se quedó con el título de campeona amateur "Verde y Oro" en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La pugilista de Club Sportivo Rivadavia de El Carmen tuvo muy buenas presentaciones.

El certamen que contó con el aval del Consejo Mundial de Boxeo, tuvo la presencia de boxeadoras de distintos países de Sudamérica, por lo que el nivel fue muy bueno en cada una de las categorías.

La "China", como apodan a la pupila de Fernando Vedia de la escuela Evan Box, se quedó con la categoría 54 kilos, enfrentó a boxeadores de todo el mundo como ser de México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay.

"La primer rival de Bolivia fue Mireya Anyeline Guillen ganando por decisión unánime y en la final se enfrentó a Naomy Melgar, también de Bolivia por fallo unánime de los jueces", le contó a El Tribuno de Jujuy su entrenador Fernando Vedia.

Por su parte, Iris Vedia dijo que "la verdad que fue una experiencia muy buena, fue un campeonato muy competitivo, un nivel alto, de mucha exigencia pero estábamos preparadas".

Sin dudas fue una experiencia más para la boxeadora de El Carmen, ya que apenas regresó a la provincia, se hizo presente en el gimnasio de Club Sportivo Rivadavia para retomar los entrenamientos "es un paso más en el objetivo que tenemos, queremos llegar a ser profesionales".

Con la victoria, la jujeña que busca sponsor, clasificó al campeonato mundial que se va a realizar en Tijuana México "donde solamente nos dan hospedaje y desayuno por lo cual estamos solicitando colaboración para pagar los pasajes para viajar a México", finalizó.