2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Unju
Inflación 2025
Cristina Kirchner
Cazzu
Venezuela
Roger Waters
Virales
impuesto automotor
Nacionales

Cristina Kirchner cruzó a Milei: críticas por las coimas de Karina y la política económica

La expresidenta publicó un extenso mensaje en su perfil de X donde cuestionó al jefe de Estado.

Martes, 02 de septiembre de 2025 20:03

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este martes en redes sociales con un extenso mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) en el que apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. En el posteo, la exmandataria no solo se refirió al escándalo de las coimas que involucra a Karina Milei, sino que también lanzó duras críticas a la política económica del actual Gobierno.

“¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!”, escribió Kirchner al comienzo de su descargo.

La expresidenta enumeró una serie de problemas vinculados a la fuga de divisas, el aumento de las tasas bancarias, la caída del consumo y la intervención en el mercado cambiario. “Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen ‘fuga de capitales’), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones”, aseguró.

También criticó la política de emisión y financiamiento del Banco Central: “Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)... Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratósfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar… Chau al crédito bancario”.

Además, ironizó sobre la formación académica del Presidente y lo comparó con su pasado televisivo: “Así estamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero... sin pesos y sin dólares. (…) ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! (…) ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”.

Por último, recordó que el 11 de septiembre se cumplen 16 años de la sanción de la ley que eliminó los delitos de calumnias e injurias para periodistas, proyecto que envió al Congreso en 2008. “Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada, queridos amigos y amigas!”, cerró.

