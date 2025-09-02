El jueves las clases serán virtuales en los barrios afectados por corte de agua

El Ministerio de Educación ha dispuesto la suspensión de las clases presenciales en varias instituciones educativas de la capital jujeña para el día jueves 4 de septiembre. La medida se debe a la interrupción del servicio de agua potable anunciada por Agua Potable de Jujuy SE que afectará a numerosos barrios desde las 21 horas de mañana.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Ministerio de Educación ha dispuesto la suspensión de las clases presenciales en varias instituciones educativas de la capital jujeña para el día jueves 4 de septiembre. La medida se debe a la interrupción del servicio de agua potable anunciada por Agua Potable de Jujuy SE que afectará a numerosos barrios desde las 21 horas de mañana.

En las escuelas ubicadas en los sectores damnificados, las clases se dictarán en modalidad virtual. El Ministerio solicitó a los directivos y docentes garantizar la continuidad pedagógica a través de clases sincrónicas o asincrónicas, y la entrega de actividades en plataformas educativas, libros o cartillas.

La decisión busca resguardar las condiciones de higiene y salubridad en los establecimientos educativos. Cualquier situación no prevista será resuelta por el supervisor a cargo de cada institución.

Barrios afectados por la interrupción total del servicio:

Bº Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 viviendas, Castañeda, Cerro las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti.

Bº Sargento Cabral, La Arbolada, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, 284 Viviendas, Sector B6, B° Bicentenario, Viviendas de la Tupac 4°, 5° 6°, 7°, 8°, 9° y 10° etapa.

Bº Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, 89 Viviendas CEDEM.

Barrios con baja presión:

Bº Gorriti, Almirante Brown, San Pedrito.