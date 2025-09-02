Pasó el segundo "Preuniversitario"

Se jugó el segundo torneo Preuniversitario de Ajedrez por equipos EDM 2025 "82º Aniversario Escuela de Minas Dr. Horacio Carrillo", que estuvo organizado por la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" y que contó nuevamente con la colaboración de la Academia Amadeus.

Se vivió una jornada muy amena del deporte-ciencia y se observó que cada vez más alumnos de la institución se interesan por el ajedrez. Participaron catorce equipos de cuatro jugadores cada uno del ciclo básico y superior de la institución.

Se jugaron seis rondas a diez minutos por jugador.

Resultaron ganadores del mencionado certamen.

1º) Primero Informática-Equipo Nº2 (obtuvo cinco victorias y un empate), integrado por Leandro Lamas, Nicolás Burgos, Víctor Heredia y Guido Becerra.

2º) Segundo A (cuatro triunfos y dos empates), Diego García, Lian Becerra, Sofía Luna y Exequiel Cárdenas.

3º) Segundo Informática (con tres victorias, dos empates y una derrota), Inti Aragon, Mateo Mendieta, Leonardo Vargas e Ignacio Huanca.

Mientras que los jugadores que se destacaron fueron los siguientes. Tablero 1: Leandro Lamas, 6 puntos. Tablero 2: Samuel Velásquez, 5 puntos y medio. Tablero 3: Sofía Luna, 6 puntos. Tablero 4: Ignacio Huanca, 6 puntos.

Los docentes responsables de la organización, Ricardo Sajama y Juan Breggia, agradecieron a la directora Laura Mastrandrea y a toda la institución, destacando la colaboración de alumnos colaboradores de tercero Química y Tercero Minas del ciclo superior que permitieron que se desarrolle con normalidad.