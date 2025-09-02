¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Deportes

Pasó el segundo "Preuniversitario"

Participaron 14 equipos. Colaboró la Academia Amadeus.

Martes, 02 de septiembre de 2025 00:00

Se jugó el segundo torneo Preuniversitario de Ajedrez por equipos EDM 2025 "82º Aniversario Escuela de Minas Dr. Horacio Carrillo", que estuvo organizado por la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" y que contó nuevamente con la colaboración de la Academia Amadeus.

Se vivió una jornada muy amena del deporte-ciencia y se observó que cada vez más alumnos de la institución se interesan por el ajedrez. Participaron catorce equipos de cuatro jugadores cada uno del ciclo básico y superior de la institución.

Se vivió una jornada muy amena del deporte-ciencia y se observó que cada vez más alumnos de la institución se interesan por el ajedrez. Participaron catorce equipos de cuatro jugadores cada uno del ciclo básico y superior de la institución.

Se jugaron seis rondas a diez minutos por jugador.

Resultaron ganadores del mencionado certamen.

1º) Primero Informática-Equipo Nº2 (obtuvo cinco victorias y un empate), integrado por Leandro Lamas, Nicolás Burgos, Víctor Heredia y Guido Becerra.

2º) Segundo A (cuatro triunfos y dos empates), Diego García, Lian Becerra, Sofía Luna y Exequiel Cárdenas.

3º) Segundo Informática (con tres victorias, dos empates y una derrota), Inti Aragon, Mateo Mendieta, Leonardo Vargas e Ignacio Huanca.

Mientras que los jugadores que se destacaron fueron los siguientes. Tablero 1: Leandro Lamas, 6 puntos. Tablero 2: Samuel Velásquez, 5 puntos y medio. Tablero 3: Sofía Luna, 6 puntos. Tablero 4: Ignacio Huanca, 6 puntos.

Los docentes responsables de la organización, Ricardo Sajama y Juan Breggia, agradecieron a la directora Laura Mastrandrea y a toda la institución, destacando la colaboración de alumnos colaboradores de tercero Química y Tercero Minas del ciclo superior que permitieron que se desarrolle con normalidad.

 

