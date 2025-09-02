El palpaleño Kevin Carrizo compitió en el Nacional U16

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, apoya constantemente a los deportistas locales reafirmando el compromiso con las diferentes disciplinas, en este caso atletismo, en donde se brindaron los recursos necesarios para que el joven palpaleño Kevin Carrizo, integrante de la escuela Municipal de Palpalá viaje a la provincia de Córdoba, junto con su instructora Belén Villalta.

La participación de Kevin en la Copa Nacional U16 de atletismo fue un motivo de orgullo para toda la comunidad palpaleña. El apoyo brindado con recursos necesarios para viajar a "la docta", por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, es un claro ejemplo del compromiso con el deporte y el desarrollo de los jóvenes.

Compitió en salto en largo con más de 40 atletas del país y se posicionó entre los 10 mejores, y también compitió en carrera de 80 metros, en la tercera serie se situó en 4º puesto.

Este logro no solo representa un hito en la carrera del atleta, sino también un motivo de orgullo para toda la comunidad palpaleña, que ve en él un ejemplo de perseverancia y dedicación. Este tipo de iniciativas son esenciales para fomentar el deporte y promover un estilo de vida saludable en la comunidad.

La clasificación de Kevin Carrizo a la instancia nacional fue el resultado de un arduo trabajo y una destacada participación en los Juegos Forja, donde logró las marcas necesarias. En este sentido la profesora Villalta destacó el esfuerzo y la disciplina de Kevin, resaltando que "es el único atleta de la provincia que ha alcanzado las marcas requeridas a nivel nacional. Este logro es un testimonio del talento y la dedicación de Kevin, así como del compromiso de la escuela municipal de atletismo en la formación de jóvenes deportistas".

Carrizo comentó al respecto que "agradezco el apoyo de mi familia, amigos y del municipio de Palpalá, que han sido fundamentales en mi preparación. Mi objetivo es representar de la mejor manera posible a mi ciudad y a la provincia, dejando en alto el nombre de Jujuy en el ámbito deportivo nacional".