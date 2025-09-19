El Piquete vivió una jornada inclusiva con deporte adaptado y elección reina

En el marco del 3° Encuentro Departamental de Deporte Adaptado, participaron delegaciones de Santa Clara, Rodeito y la localidad anfitriona, que disfrutaron de actividades recreativas y competitivas con un fuerte espíritu de integración.

3° Encuentro Departamental de Deporte Adaptado

Además, la jornada incluyó la Elección Reina de la Inclusión y elección del Chico 10, un momento lleno de sonrisas y emoción que destacó la importancia de promover espacios de socialización desde un enfoque inclusivo.

Andrea Medina, de la Secretaría de Deporte de la Comisión Municipal de El Piquete, resaltó "Seguimos trabajando por la inclusión y la igualdad de oportunidades, construyendo una sociedad más justa y solidaria para todos”.

