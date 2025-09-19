Racing Club con un equipo suplente, visita a Huracán

Racing Club visitará hoy a Huracán en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde la "academia" busca encaminar el rumbo tras un muy flojo arranque.

El encuentro, que jugará en el estadio "Tomás Adolfo Ducó", está programado para las 19 y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro designado fue Nicolás Lamolina, mientras que en el VAR estará Álvaro Carranza.

Racing llega a este cruce luego de un gran triunfo por 1-0 en condición de visitante ante Vélez, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Es justamente por este cruce ante el "Fortín", que el director técnico académico, Gustavo Costas, jugaría con mayoría de suplentes con el objetivo de que los que habitualmente son titulares lleguen frescos desde el aspecto físico al partido de vuelta que será el martes 23.

En lo que respecta al Torneo Clausura, Racing tuvo un muy flojo arranque, cayendo en cinco de sus primeras siete presentaciones, aunque en la última fecha pudo conseguir un valioso triunfo por 2-0 ante San Lorenzo.

Huracán, por su parte, tuvo un arranque más regular en este campeonato, donde sumó 12 puntos sobre 24 posibles y se ubica en la octava posición de la Zona A, por ahora obteniendo la clasificación a los playoffs.

El "globo", que es dirigido por Frank Kudelka, viene de pelear hasta la última fecha en la Liga Profesional 2024 y de alcanzar la final en el Torneo Apertura 2025, por lo que en este semestre va en busca de ese título que le viene siendo tan esquivo.

Aunque el técnico Gustavo Costas no confirmó hasta anoche el equipo titular, es un hecho que presentará una formación suplente para resguardar a los muchachos que vienen de ganarle a Vélez Sarsfield por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, cuya revancha se disputará el próximo martes en Avellaneda a partir de las 19.