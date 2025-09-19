Jujuy recibe fecha de la Liga ADC 3x3

A cargo de la Federación Jujeña de Básquet en todo lo logístico mañana desde las 10 se juega la sexta fecha de la Liga ADC 3x3 de básquet en el estadio "Federación". Se contará con la presencia de importantes clubes de todo el país.

El certamen organizado por la Asociación de Clubes en categoría libre, mayores de 17 años, sigue su recorrido por distintas provincias y aterriza en Jujuy con una propuesta cargada de básquet, dinamismo y entretenimiento, pero principalmente el premio, ya que el ganador asegura su lugar en la Gran Final de la Liga x3.

"Está todo preparado, vamos a tener más de 15 clubes de todo el país en nuestra provincia, tanto en damas como caballeros, sumado por supuesto a los jujeños", destacó Rubén Vera, titular del Colegio de Árbitros de la entidad madre del básquet federado.

Tiene un "formato ágil, vibrante y pensado para acercar el básquet a nuevos públicos, La Liga 3x3 ADC se consolida como el torneo más federal de la Argentina. Cada parada no solo ofrece competencia de alto nivel, sino también un espacio de disfrute para las familias, los hinchas y quienes quieran vivir de cerca la experiencia del básquet en su versión más dinámica", subrayó.

En varones confirmaron su presencia Club Obras, Club Ferro Carril Oeste, Quimsa, tenemos 16 equipos inscriptos en fiba de Jujuy, mientras que en mujeres van a estar Obras, Ferro, sumado a los 10 equipos inscriptos de nuestra provincia", detalló Vera.

Será una jornada larga, ya son partidos de 10 minutos cada uno, una vez finalizado el tiempo el que más puntos marcó gana, no obstante se puede terminar antes, en caso de que alguno llegue primero a los 21 puntos", explicó.

Se va a jugar en dos canchas una mitad masculino y la otra femenino "los encuentros van a ser controlados por el Colegio de Árbitros, planilleros, todo nuestro equipo de trabajo estará presente", remarcó.

Cada parada reúne a equipos de distintos puntos del país que compiten por la gloria y la oportunidad de consolidarse en una disciplina que no para de crecer a nivel mundial.

Con un calendario federal y una organización de primer nivel, la Liga 3x3 ADC sigue potenciando el desarrollo del básquet argentino, acercando el juego a nuevas generaciones y sumando fanáticos en cada edición.

En síntesis, el estadio de la Federación Jujeña de Básquet abre nuevamente sus puertas para que los amantes de este deporte pueden disfrutar de la Liga que cada vez crece más en todo el país.