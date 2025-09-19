Arrieta logró el "ok" y obtuvo la licencia 2025

Con los tiempos justos y con gran astucia la Comisión Reorganizadora del Club Herminio Arrieta logró la licencia desde el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para disputar el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025 que estaría comenzando el domingo 19 de octubre, según trascendió extraoficialmente.

Y mientras se define su futuro institucional, los "pumas" del barrio Norte de Libertador General San Martín buscarán todos los recursos económicos y humanos para poder hacerle frente a semejante desafío en medio de un momento tan particular que atraviesa. Arrieta en nuestra provincia no fue el único club en recibir la aprobación por parte del Consejo Federal ya que también lo consiguió Sportivo Rivadavia de El Carmen que confirmó su participación recientemente.

Por el momento serán un total habrá de 12 clubes jujeños en la competencia afista. En los próximos días seguramente irán saliendo más licencias aunque no hay certezas si otro club de la provincia realizó el trámite correspondiente. De todos modos se trabajará a contrareloj para llegar bien al debut sin descuidar y conocer que este certamen es totalmente deficitarios y las entidades que no sean solventes desde sus arcas lo sufrirán y tendrán que sobreponerse evitando multas del Consejo Federal.

Vale recordar que hace unos meses atrás en Libertador se concretó un banderazo frente a las instalaciones del Club Arrieta, donde un numeroso grupo de hinchas y socios autoconvocados alzó la voz contra la dirigencia de ese entonces. Tal es así que con banderas, bombos y carteles con mensajes como "¡Que se vayan todos!", los manifestantes expresaron su profundo malestar por lo que calificaron como una gestión cerrada y carente de obras e ideas. Fue ahí que por disposición de Fiscalía de Estado ingresó la Comisión Reorganizadora.