Infanto Rock en el Día de la Primavera

Este domingo, celebrando el día del inicio de la primavera, se presentará Infanto Rock en concierto, a las 20, en la sala mayor del Teatro Mitre (Alvear 1009).

Se trata de la orquesta Infanto Juvenil jujeña que dirige el profesor José Tintilay y coordina Andrea López, y va a presentar un repertorio variado de rock nacional e internacional y algo de folclore tradicional.

Dice Anmdrea López en conversación con nuestro diario, que Infanto Rock es una orquesta que lleva siete años de vida. Cuenta con 41 integrantes, niños y jóvenes de entre 9 y 17 años.

"Nace hace muchos años en el Colegio Pablo Pizzurno y luego con el tiempo y su repercusión en el medio, se abrió este año, para otros chicos que no sean específicamente de esta institución, toma el nombre Infanto Rock, y tenemos actualmente alumnos del Emdei, de la Escuela Monteagudo, del ETP, de la Escuela de Minas, Nacional 1, etc", comenta López.

En estos siete años la orquesta ha participado en tres oportunidades de la Feria del Libro de Jujuy, en varias ediciones de la Fiesta de la Música; y el año pasado ganó el segundo puesto de los Premios a la Música "Ricardo Vilca" en la categoría Coros y Orquestas.

Ya recorrieron varios escenarios provinciales como el Teatro Mitre, Select, Centro Cultural Tizón, y hasta hicieron una intervención en la Peatonal Belgrano. Esta es la segunda vez que pisan el escenario mayor del coliseo más importante de la provincia, el Mitre.

"Este 21 de septiembre van a poder disfrutar de un repertorio muy variado de rock nacional e internacional con temas de Harry Styles, Charly García, Leo Dan, algo de folclore tradicional, etc", adelanta Andrea López.

Además, para bailar en el escenario están invitados, alumnos de la Escuela 64 "Independencia" de ciudad Perico, y el Ballet La Voz del Viento, dirigido por la profesora Rita Ruiz. "Todos acompañados por la orquesta", remarca la coordinadora.

Reconocimiento

Este año, la orquesta fue declarada de interés cultural y municipal por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Todos invitados

Paralelo al desarrollo de la orquesta que ya está formada y ensaya los jueves y sábado, se está desarrollando el denominado Proyecto Semillero Infanto Rock, cuya misión es seguir construyendo y sumando alumnos a la orquesta. Para eso se dicta el taller gratuito para principiantes, los días martes de 19 a 20.30, destinado a niños de 9 a 14 años. Los cupos son limitados pero actualmente hay disponibilidad.

Todo, ensayos y taller se desarrollan en las instalaciones del Club Independiente.

Andrea agradeció muy especialmente a las familias de los músicos "que se cargan en los hombros los sueños de los hijos y nos apoyan llevándolos a los ensayos, y por supuesto a nuestros estudiantes artistas que ensayan más de cuatro horas a la semana".