Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, recibió el alta médica tras haber sido internado el último domingo en el hospital DF Star de Brasilia. Poco después, se informó que el exmandatario, quien cumple arresto domiciliario preventivo desde agosto tras una condena judicial, fue diagnosticado con cáncer de piel. Los médicos consideran que la extirpación de las lesiones resultó suficiente y no requiere tratamiento adicional por el momento.

El doctor Cláudio Birolini, jefe del equipo médico que supervisa la salud del exmandatario, que había sido internado el último domingo a causa de un episodio de hipo persistente y vómitos, explicó a O Globo que la situación se estabilizó tras la administración de hidratación y medicación intravenosa, lo que permitió una mejora en los síntomas y en la función renal.

Durante la hospitalización, el equipo médico realizó biopsias a ocho lesiones cutáneas detectadas en Bolsonaro el domingo anterior. Los resultados, comunicados por Birolini, confirmaron la presencia de carcinoma de células escamosas in situ en dos de las lesiones, localizadas en el pecho y en uno de los brazos.