Casa de Gobierno con los colores de Chile

En el marco de la celebración por el 215° aniversario de la Independencia del país trasandino, Casa de Gobierno se iluminó este 18 de setiembre de azul blanco y rojo en homenaje a una fecha tan significativa para los chilenos.

La jornada celebra la Primera Junta de Gobierno de 1810, hito clave en el proceso de independencia del vecino país, razón por la cual, y a modo de presentar los respetos de la provincia de Jujuy y fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Chile, Casa de Gobierno permanecerá iluminada con sus colores patrios.