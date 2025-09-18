Dólar: el precio de compra y venta en cada banco para el viernes 19 de septiembre

El dólar minorista arranca el viernes con fuerte dispersión. El precio más barato para comprar es de $1.490, mientras que el más caro llega a $1.540.

La jornada de este viernes 19 de septiembre arrancaría con una significativa disparidad en las cotizaciones del dólar minorista en los distintos bancos y casas de cambio. Los ahorristas deberán comparar detenidamente, ya que el precio de venta puede variar hasta $120 entre la opción más económica y la más cara.

Esta dispersión de precios, que afecta tanto la compra como la venta de divisas, responde a las estrategias individuales de cada entidad en un contexto de alta volatilidad del mercado.

Cotizaciones del Dólar por Banco (al momento de la apertura)

A continuación, el detalle de los precios de compra y venta en cada entidad, ordenados de menor a mayor precio de venta (más barato para comprar):