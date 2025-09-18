°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Nacionales

Dólar: el precio de compra y venta en cada banco para el viernes 19 de septiembre

Con el BBVA como el más barato para comprar a $1.490, el dólar minorista muestra una gran dispersión de precios este viernes. Conocé el listado completo de entidades.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 20:21
Imagen ilustrativa

El dólar minorista arranca el viernes con fuerte dispersión. El precio más barato para comprar es de $1.490, mientras que el más caro llega a $1.540.

 La jornada de este viernes 19 de septiembre arrancaría con una significativa disparidad en las cotizaciones del dólar minorista en los distintos bancos y casas de cambio. Los ahorristas deberán comparar detenidamente, ya que el precio de venta puede variar hasta $120 entre la opción más económica y la más cara.

Esta dispersión de precios, que afecta tanto la compra como la venta de divisas, responde a las estrategias individuales de cada entidad en un contexto de alta volatilidad del mercado.

Cotizaciones del Dólar por Banco (al momento de la apertura)

A continuación, el detalle de los precios de compra y venta en cada entidad, ordenados de menor a mayor precio de venta (más barato para comprar):

  • Banco Credicoop — Compra: $1.440, Venta: $1.490, Spread: $50

  • Banco Piano — Compra: $1.445, Venta: $1.490, Spread: $45

  • BBVA Banco Francés — Compra: $1.450, Venta: $1.490 (El más barato para comprar), Spread: $40

  • Banco Patagonia — Compra: $1.445, Venta: $1.495, Spread: $50

  • Banco Provincia — Compra: $1.445, Venta: $1.495, Spread: $50

  • Banco Nación — Compra: $1.445, Venta: $1.495, Spread: $50

  • Banco Santa Cruz — Compra: $1.450, Venta: $1.495, Spread: $45

  • Banco Columbia — Compra: $1.460, Venta: $1.495, Spread: $35

  • Banco Supervielle — Compra: $1.445, Venta: $1.495, Spread: $50

  • Banco Ciudad — Compra: $1.435, Venta: $1.495, Spread: $60

  • Banco de La Pampa — Compra: $1.435, Venta: $1.495, Spread: $60

  • Banco de Tierra del Fuego — Compra: $1.425, Venta: $1.495, Spread: $70

  • Banco Bica — Compra: $1.436, Venta: $1.495, Spread: $59

  • Plaza Cambio (online) — Compra: $1.440, Venta: $1.485, Spread: $45

  • Andina Cambio — Compra: $1.420, Venta: $1.480, Spread: $60

  • Banco de Córdoba — Compra: $1.440, Venta: $1.498, Spread: $58

  • Banco Galicia — Compra: $1.450, Venta: $1.500, Spread: $50

  • Banco Santander Río — Compra: $1.450, Venta: $1.500, Spread: $50

  • Banco Macro — Compra: $1.450, Venta: $1.500, Spread: $50

  • Banco Provincia del Neuquén — Compra: $1.430, Venta: $1.500, Spread: $70

  • Tourfe — Compra: $1.430, Venta: $1.500, Spread: $70

  • Banco Mariva — Compra: $1.455, Venta: $1.505, Spread: $50

  • Plus Cambio (online) — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50

  • Tienda Dólar (online) — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50

  • Banco de San Juan — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50

  • Banco Santa Fe — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50

  • Banco Entre Ríos — Compra: $1.460, Venta: $1.510, Spread: $50

  • Nuevo Banco del Chaco — Compra: $1.435, Venta: $1.514,70, Spread: $79,70

  • ICBC — Compra: $1.445, Venta: $1.517, Spread: $72

  • Fiwind (online) — Compra: $1.487,38, Venta: $1.517,55, Spread: $30,17

  • Brubank (online) — Compra: $1.475, Venta: $1.540, Spread: $65

  • Banco del Chubut — Compra: $1.445, Venta: $1.569,75, Spread: $124,75

 

