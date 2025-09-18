Encuentro de dirigentes del Ramal en San Pedro

En San Pedro se realizó un encuentro de dirigentes del Ramal, donde se destacó la importancia de la unidad en el peronismo para construir un proyecto de gobierno sólido.

“Hoy no hay divisoria, pero si dejamos que nos separen y no nos juntamos, nos va a ir mal a todos”, afirmó Rubén Rivarola referente del peronismo en Jujuy, remarcando que con la lista presentada “hay esperanza y un proyecto de gobierno peronista”.

Los dirigentes señalaron que la decisión de mostrarse unidos responde a la necesidad de acordar en cada localidad para lograr cambios reales. “Queremos ser una opción en 2027, para tener una provincia mejor y sentir orgullo de decir soy jujeño”, concluyeron.