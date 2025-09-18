El dolar se vende a $1.550 en Jujuy

En un miércoles de tensión cambiaria y política en nuestro país, el dólar blue mostró en la capital jujeña un movimiento alcista inédito en las últimas semanas.Nuestro diario consulto en algunas casas de cambio y la divisa extranjera se vende a $1.480, y $1.550 para la compra. En algunas de estas el precio para la compra y venta es el mismo, $1550.

A su vez, en la City Porteña, el billete verde operó con un incremento del 1,70%, quedando finalmente en $1.490 para la venta, y $1.470 para la compra.

Mientras que, el dólar oficial, quedó en el techo de la banda marcada por el Ejecutivo nacional, teniendo un nuevo máximo con el $1.485 para la venta, y $1.435 para la compra, con una suba del 0,30%. Debido a esto, el Banco Central debió intervenir, con una venta de US$53 millones. En un día marcado por las movilizaciones en el Congreso y la oposición intentando sostener el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades, el dólar oficial mayorista alcanzó por primera vez el techo de la banda de flotación.

Tras varias semanas de turbulencias cambiarias, toda la atención de los inversores estuvo en el tipo de cambio oficial mayorista, que hoy cerca de las 13 alcanzó los $1474,40. Así, llegó al techo establecido para que el Banco Central (BCRA) salga a vender reservas, instancia prevista en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, el dólar tarjeta se ubicó este miércoles en $1.930,50 para la venta.

En tanto, por el lado del riesgo país, alcanzó los 1.236 puntos. Por otro lado, los bonos también retroceden, en una jornada compleja a nivel mercado para el Gobierno nacional.