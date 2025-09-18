Argentina le ganó un partido durísimo a Francia y se metió en los octavos de final del Mundial de Vóley

La selección argentina de Vóley le ganó un partidazo a su par de Francia por 3-2 a su par de Francia y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C.

El encuentro comenzó de manera muy positiva para el combinado albiceleste, que sacó adelanto unos primeros dos sets complicadísimos ante los bicampeones olímpicos para imponerse por28-26 y 25-23 y tomar ventaja de 2-0.

Sin embargo, los galos reaccionaron rápidamente, ya que mejoraron muchísimo en la recepción y demostraron una contundencia tremenda en el ataque. Así fue como igualaron el encuentro, primero llevándose el tercer set por 25-21 y luego el cuarto por 25-20.

De esta manera, el partido y la clasificación a los octavos de final se tenía que definir en el quinto set, ya que Finlandia le había ganado a Corea del Sur, lo que le aseguró la clasificación pese a cualquier resultado entre Argentina y Francia.

En el tie-break final fue cuando los argentinos sacaron nuevamente su mejor versión para conseguir el 15-12 definitivo que les dio la primera posición del Grupo C y dejó a los franceses, que eran unos de los candidatos al título, con las manos vacías.