Condenan a 9 años de prisión efectiva por el homicidio de un hombre en situación de calle en El Chingo

En un fallo condenatorio, Rodrigo Nicolás Estrada fue sentenciado a 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser el autor responsable del delito de "Homicidio Simple" en perjuicio de Sergio David Gallo, un hombre en situación de calle. El hecho ocurrió en el barrio El Chingo de San Salvador de Jujuy en abril del año pasado.

La sentencia fue dictada días atrás en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Natalia Fabiana Segovia (a cargo de la presidencia), Luciano Yapura y Martín de Athayde Moncorvo. Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá hacerse cargo de los costos del proceso a favor del Ministerio Público de la Acusación.

Los detalles del hecho brutal

Según la investigación fiscal, el crimen se registró en la madrugada del 25 de abril de 2025, alrededor de las 03:30 horas. La víctima, Sergio David Gallo, se encontraba pernoctando en la margen derecha del río Grande, en la zona de El Chingo.

En ese contexto, se presentó el imputado Estrada, alias "Coquí", quien inició una violenta agresión. Tras insultarlo, comenzó a golpear a Gallo con puños en el rostro y patadas en la zona de las costillas, mientras lo amenazaba de muerte.

Testimonios y pruebas recabadas indican que, a pesar de que la víctima le suplicaba que dejara de agredirlo, Estrada continuó con la paliza. La brutal golpiza le provocó a Gallo múltiples hematomas que derivaron en su muerte, la cual se produjo posteriormente en el Hospital Pablo Soria.

Las partes en el juicio

La acusación durante el juicio estuvo a cargo del fiscal Dr. Aldo Lozano, en representación del Ministerio Público. La defensa técnica de Estrada fue ejercida por el abogado Dr. Raúl Delgado.

Se espera que en los próximos días los fundamentos completos de la sentencia sean publicados a través del Sistema Integral de Gestión Judicial. A partir de ese momento, las partes intervinientes tendrán la posibilidad de apelar el fallo ante una instancia judicial superior.