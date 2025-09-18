Rescatan a una mujer que estaba siendo agredida dentro de un auto

Un operativo rápido y eficaz del personal policial permitió rescatar a una mujer que estaba siendo violentamente agredida dentro de un vehículo en las inmediaciones del Parque San Martín, en el centro de la capital jujeña. El presunto agresor, de 37 años, fue detenido en el acto.

El hecho ocurrió cuando efectivos del Cuerpo de Caballería, que realizaban recorridos de rutina por la zona, escucharon con claridad los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda provenientes de un automóvil Chevrolet Corsa gris que circulaba por la Avenida Córdoba.

Al interceptar el vehículo, los uniformados visualizaron a la víctima en estado de shock y a un hombre con el torso desnudo en el asiento del acompañante, quien era el presunto agresor. Tras una inicial resistencia, el individuo fue reducido por la fuerza y trasladado a la comisaría de la Seccional Nº 1 para su identificación.

La mujer, una vez a salvo, se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia correspondiente. En su testimonio, solicitó expresamente que se tomaran todas las medidas legales en contra de su atacante.

La causa quedó a cargo del personal de la Seccional Primera, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. El detenido permanece a disposición de la Justicia, a la espera de que se definan las imputaciones en su contra.