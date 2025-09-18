Se firmó importante acuerdo

En este contexto, se realizarán talleres de capacitación, cursos, diplomaturas y otros módulos relacionados con el deporte.

La firma del convenio estuvo a cargo del presidente de Gimnasia y Esgrima, Walter Morales, y el rector de la Unju, Mario César Bonillo.

Al respecto, Morales enfatizó que "este convenio nos prestigia como institución".

Asimismo, resaltó la importancia de "trabajar en capacitación", iniciativa que derramará "múltiples beneficios sobre nuestros trabajadores, profesores y técnicos".

"El aporte de la Unju será una cuota de jerarquía extra al trabajo que venimos haciendo", aseveró.

Por último, Morales comentó que "la universidad es una institución que quiero y respeto, porque transité años por sus claustros".

Participaron de la firma, los dirigentes, Leandro Meyer, Jorge Muriel de Gimnasia de Jujuy, César Guillermo Farfán y el Coordinador General de comunicación Universitaria, Juan Ezequiel Ozan