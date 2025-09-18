"Chuli" Jorge respaldará a los clubes

Autoridades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y de la Liga Jujeña de Fútbol renovaron compromiso de colaboración en beneficio de los clubes capitalinos que está disputando la competencia actualmente.

El intendente de capital, Raúl "Chuli" Jorge, y miembros de la Comisión Directiva de la Liga Jujeña de Fútbol, encabezados por su presidente, Daniel Fin, renovaron el compromiso de colaboración mutua para fortalecer a los 17 clubes de la capital que integran la entidad y que, según se afirma, padecen diversas problemáticas, particularmente en materia de infraestructura. De esta manera, el municipio, ratificó su política de acompañamiento a cada una de las instituciones deportivas mediante trabajos conjuntos para fortalecer la práctica del fútbol entre la juventud.

Al respecto, el titular de la comuna destacó la labor que viene desarrollando la renovada comisión directiva de la Liga Jujeña que, según reconoció, transita una realidad compleja. "Muchos clubes tienen carencias muy notorias en infraestructura, y ellos ven desde lo colectivo la posibilidad de buscar espacios y buscar infraestructura para que se puedan desempeñar mejor", comentó. Atento a dicha realidad afirmó que, desde el municipio "tratamos también de colaborar con todo este esfuerzo que hacen denodadamente en tiempos tan difíciles".

Asimismo, sostuvo que "hace falta consolidar el deporte como una de las posibilidades y pilares para que tengamos una sociedad más sana y más libre de todos los riesgos que hoy corre fundamentalmente la juventud". No dejó de valorar el trabajo de integración que "están haciendo las mujeres que han generado ligas y que han generado actividad y de alguna manera articular el deporte federado y lo amateur que también aproxima valores".

A partir del diálogo entablado, al que calificó de "provechoso", Jorge renovó su compromiso de "trabajar con Hidráulica de la provincia y con el gobierno provincial, con el ministerio de gobierno fundamentalmente bajo cuya orbita está el área de deportes, y con nuestra dirección de deportes, buscando consolidar esta tradición de tantos años para mantener tantos clubes que hacen un esfuerzo importante durante todo el año".

En el tramo final admitió que "si sumamos los esfuerzos de la municipalidad con los del gobierno vamos a conseguir mejores resultados y superar la adversidad que significa la gran crisis de las familias y la crisis económica de los vecinos con una actividad que genera muchos valores en todos", enfatizó.