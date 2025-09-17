°
17 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
flor jazmin
Caída
emergencia en pediatría
Pedro Pascuttini
Samsung
Garrahan
Onda Estudiantil 2025
Informacion General

Convocante marcha en contra del veto presidencial

Miles de personas movilizaron por las calles centriccas para visibilizar y revertir la crítica situación que atraviesa el sistema universitario y científico a nivel nacional.

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 19:58

El Frente Sindical Universitario de Jujuy, integrado por Adiunju, Utduj y Apunju, convocó en esta tarde a una multitudinaria Marcha Federal en defensa de la Universidad y la Salud Pública. 

La movilización, inició su concentración a las 17 en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias, Alberdi 11, para posteriormente partir hacia la Plaza Belgrano y realizar la marcha por las calles centricas. Está marcha busca visibilizar y revertir la crítica situación que atraviesa el sistema universitario y científico a nivel nacional.

En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó hoy por 181 votos contra 60 el veto del presidente Javier Milei a ley de emergencia del Hospital Garrahan, al conseguir los dos tercios que exige la Constitucional para insistir con una ley.

Ahora, el Senado debe ratificar esta decisión para que se promulgue esa ley, que había sido vetada por el Gobierno.

