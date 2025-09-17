Convocante marcha en contra del veto presidencial

El Frente Sindical Universitario de Jujuy, integrado por Adiunju, Utduj y Apunju, convocó en esta tarde a una multitudinaria Marcha Federal en defensa de la Universidad y la Salud Pública.

La movilización, inició su concentración a las 17 en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias, Alberdi 11, para posteriormente partir hacia la Plaza Belgrano y realizar la marcha por las calles centricas. Está marcha busca visibilizar y revertir la crítica situación que atraviesa el sistema universitario y científico a nivel nacional.

En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó hoy por 181 votos contra 60 el veto del presidente Javier Milei a ley de emergencia del Hospital Garrahan, al conseguir los dos tercios que exige la Constitucional para insistir con una ley.

Ahora, el Senado debe ratificar esta decisión para que se promulgue esa ley, que había sido vetada por el Gobierno.