La nueva generación Galaxy llega con más potencia, diseño y estilo

Samsung vuelve a revolucionar el mercado de dispositivos móviles con la nueva generación de plegables y wearables. Los Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE llegan con diseños más delgados, potentes cámaras impulsadas por inteligencia artificial y un rendimiento optimizado para la era de la conectividad. A su vez, los Galaxy Watch8 y Watch8 Classic combinan estilo, autonomía y herramientas de bienestar para acompañar la vida diaria con innovación y elegancia.

Galaxy Z Fold7

Diseño

El Galaxy Z Fold7 combina la portabilidad de un smartphone con la versatilidad de una pantalla plegable. Con un diseño ultra delgado y liviano de sólo 215 g, mide 8.9 mm plegado y 4.2 mm desplegado, ofreciendo comodidad y resistencia en un formato más compacto.

Cámaras

Por primera vez en la serie Z, el Galaxy Z Fold7 incorpora la cámara principal de 200 MP, acompañada de un sistema avanzado de lentes y más de 160 tecnologías de imagen impulsadas por IA. Esto permite capturar retratos, paisajes y escenas nocturnas con un nivel de detalle excepcional, además de grabar videos nítidos y fluidos en cualquier situación. Su formato plegable ofrece la ventaja de usar la cámara principal también para selfies y videollamadas de alta calidad.

Rendimiento

En su interior integra el Snapdragon 8 Elite para Galaxy, con mejoras de hasta 41% en NPU, 38% en CPU y 26% en GPU frente a la generación anterior. Esta potencia permite ejecutar traducción en tiempo real, ediciones generativas y más funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, de forma rápida y fluida.

Galaxy Z Flip7

Diseño

El Galaxy Z Flip7 mantiene el icónico formato de la serie, ahora más delgado y ligero con solo 188 g y 13.7 mm plegado. Incorpora una placa de circuito de ultra alta densidad que optimiza el espacio interno y permite una batería de mayor capacidad sin aumentar el grosor. Su nuevo Infinity Cover Display elimina la muesca negra y el marco de la pantalla se reduce un 68%, convirtiéndose en el más delgado en un plegable.

Pantalla

La FlexWindow Super AMOLED de 4.1” es la más grande en un Galaxy Z Flip y ofrece brillo máximo de 2,600 nits, tasa de actualización de 120 Hz y Vision Booster para visibilidad exterior. Permite controlar apps, notificaciones y funciones sin abrir el dispositivo. Al desplegarse, revela una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9” inmersiva y fluida.

Cámaras

Equipado con un sistema dual de 50 MP (gran angular) y 12 MP (ultra gran angular), ofrece resultados de nivel insignia en cualquier iluminación. El motor ProVisual optimiza escenas automáticamente, logrando fotos y videos nítidos sin necesidad de ajustes manuales. Su formato permite tomar selfies de calidad profesional directamente desde la cámara principal y la pantalla exterior.

Galaxy Z Flip7 FE

El Galaxy Z Flip7 FE ofrece la misma tecnología y experiencia plegable de la serie Flip, pero en una versión más accesible. Mantiene el icónico diseño compacto tipo concha, la FlexWindow optimizada para notificaciones y apps, y una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X para experiencias inmersivas. Con su cámara dual potenciada por inteligencia artificial, combina estilo, creatividad y practicidad en un formato más económico, pensado para llegar a más usuarios.

Galaxy Watch8 y Watch8 Classic

La serie Galaxy Watch8 ofrece una comodidad inigualable junto con un rendimiento líder en la industria, lo que lo convierte en el compañero definitivo para el bienestar cotidiano. El elegante perfil del Galaxy Watch8 y Watch8 Classic se complementa con su excepcional rendimiento. Su pantalla más brillante y batería mejorada garantizan que el reloj pueda seguir el ritmo de un estilo de vida activo.